Pražská policie přistihla po vysvědčení 45 opilých dětí
Pětačtyřicet mladistvých pod vlivem alkoholu přistihli pražští policisté při dvoudenní akci zaměřené na dodržování zákazu prodeje alkoholu mladším 18 let. V restauracích, barech i městských parcích v Praze zkontrolovali ve čtvrtek a pátek tisícovku mladých a nejmladším člověkem, u kterého policisté zjistili pití alkoholu, byla třináctiletá dívka s půl promile alkoholu. Nejvyšší zjištěnou hodnotou u kontrolovaných bylo 3,35 promile alkoholu, nadýchala to dívka na Chaplinově náměstí.
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