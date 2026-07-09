K vloupání do pizzerie si muž pomohl dopravní značkou
Policisté pátrají po totožnosti muže, který se za pomoci dopravní značky vloupal do pizzerie. Trestný čin se stal koncem května na pražském Tylově náměstí. Zloděj měl ale smůlu, místo italské pochoutky narazil jen na plastové makety.
01:04
Licence na patrioty pro Kyjev Moskvu zaskočila. Je to chyba, řekl Peskov
Zahraniční9. 7. 2026 14:52
00:59
Na třídě Míru se zpívalo a tančilo. Mladý tvůrce vyměnil práci za zážitky
Domácí9. 7. 2026 14:24
01:34
Část hořící výškové budovy ve Zlíně se zřítila
Krimi9. 7. 2026 14:02
00:31
Prezident Pavel přijel na festival do Varů. Zamířil na kultovní devadesátkový film
Domácí9. 7. 2026 13:54
00:51
Opilí mladíci se svlékali v centru České Lípy. Jeden skončil na záchytce
Krimi9. 7. 2026 13:50
03:12
Rakušan pochválil vládu za to, co nezrušila
Domácí9. 7. 2026 13:30
01:33
Zloděj okradl v centru Brna tvrdě spícího muže o peněženku
Krimi9. 7. 2026 13:20
01:12
Hasiči zachytili požár skladu obuvi z dronu
Krimi9. 7. 2026 12:58
01:52
Jak bude od příštího roku fungovat EET 2.0?
Domácí9. 7. 2026 12:40
01:28
K vloupání do pizzerie si muž pomohl dopravní značkou
Krimi9. 7. 2026 12:38
00:55
Opravené nádraží je pro hendikepované přívětivé, ukázal test Tyfloservisu
Domácí9. 7. 2026 12:26
00:48
V Praze je americký speciál v Trumpových barvách
Zahraniční9. 7. 2026 12:04
00:33
Archeologové našli v Meziříčí cenné artefakty z doby římské
Domácí9. 7. 2026 11:58
00:55
Otázka na frontu rozčílila ruského poslance. Rozhovor skončil hádkou
Zahraniční9. 7. 2026 11:54
02:27
Pavlína Pořízková se vdala. Pokud milujete Kafkův Proces, užili byste si to, říká
Společnost9. 7. 2026 11:44
00:58
Německo nakoupí a rozmístí řízené střely Tomahawk. Dohodlo se s USA
Zahraniční9. 7. 2026 11:26
00:30
Trump letěl z Ankary starým Air Force One. Tajné služby ho varovaly před strojem od Katařanů
Zahraniční9. 7. 2026 10:18
00:45