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Pražští hasiči zasahovali v Krči u požáru kuchyňské linky

Krimi | KRIMI
V pražské Štúrově ulici v neděli večer zasahovali hasiči ve druhém stupni poplachu. V bytě začala hořet kuchyňská linka. Požár byl uhašen jedním proudem. Následně proběhlo odvětrání zakouřených prostor. Před příjezdem jednotek se evakuovalo 12 osob, 4 osoby byly předány do péče zdravotníků.
video: xr, iDNES.tv
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