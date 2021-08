VIDEO: Skupina lidí brutálně napadla dvojici mužů na ulici Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Skupina lidí brutálně napadla dvojici mužů na ulici

Kriminalisté z Prahy pátrají po čtveřici neznámých mužů, kteří 16. července, krátce před půlnocí, napadli v centru dva mladé muže. K incidentu došlo ve Spálené ulici, v těsné blízkosti tramvajové zastávky. První z napadených inkasoval několik ran pěstí do obličeje, ale z místa se mu podařilo utéct. Útočníci mu způsobili vážné zranění, která si vyžádalo lékařské ošetření. Druhý byl napaden několika ranami do obličeje, po kterých upadl na zem, kde ho útočníci kopali do hlavy a do horní části těla. Jeden z nich dokonce poškozenému stoupl na hlavu. Následným lékařským vyšetřením bylo zjištěno, že napadený utrpěl frakturu v obličeji a další vážná poranění.

video: iDNES.tv