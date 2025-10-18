Muž vytáhl v autobusu zbraň, policie hledá svědky
Kriminalisté zadrželi dvaatřicetiletého muže, který 10. října zbraní ohrožoval spolucestující v autobusu pražské MHD č. 139. Detektivové nyní pátrají po všech svědcích a poškozených z této události.
