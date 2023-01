VIDEO: Naboural auto a odešel do baru. Strážníky ignoroval Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Naboural auto a odešel do baru. Strážníky ignoroval

Krátce před druhou hodinou ráno přijala hlídka strážníků oznámení o muži, který měl na Václavském náměstí v Praze způsobit dopravní nehodu a posléze z místa odejít. Řidič taxislužby, jehož auto naboural, strážníkům popsal, co se stalo a ukázal jim fotografii řidiče, který měl dopravní nehodu způsobit. Operátor kamerového systému zjistil, že muž odpovídající popisu vešel do jednoho nedalekého baru, kde ho strážníci našli. Dotyčný na výzvy k prokázání totožnosti nereagoval, stejně tak odmítal podnik opustit, proto ho strážníci za pomoci donucovacích prostředků vyvedli ven. Tím však neochota zjevně opilého muže spolupracovat zdaleka neskončila. Jediné co se strážníkům nakonec podařilo zjistit, byla jeho totožnost. Podrobit se dechové zkoušce opakovaně odmítl. Po celou dobu se navíc snažil z místa odejít a strážníky mnohdy nevybíravým způsobem urážel. Případ řeší státní policie.

video: MP Praha