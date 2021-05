VIDEO: Koupil si nové auto, ale zapomněl si pořídit řidičák Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Koupil si nové auto, ale zapomněl si pořídit řidičák

Hned dva „řidiče“ bez řidičáku zastavili v neděli strážníci městské policie v pražských ulicích. První řidič vjel z Jindřišské ulice v Praze 1 do zákazu vjezdu na pěší zóně. Během řešení přestupku se strážníkům přiznal k vyslovenému zákazu řízení motorových vozidel do roku 2023. Dechová zkouška alkohol neprokázala, zato test na opiáty skončil pozitivně. Dalšího řidiče, který porušil dopravní značení, si noční hlídka z Prahy 8 všimla v Sokolovské ulici. Strážníkům 33letý řidič nejprve tvrdil, že doklady nemá u sebe, protože bydlí nedaleko a jel se jen na chvíli projet vozem, který vlastní krátce. Po chvíli našel občanský průkaz v kapse. Během lustrace začal být značně nervózní a nakonec přiznal, že se do autoškoly teprve chystá a řidičské oprávnění nemá. Test na omamné látky skončil pozitivní hodnotou. Přestupková jednání byla oznámena místně příslušným správním orgánům a oba řidiči byli pro podezření z trestného činu předáni k dořešení Policii ČR.

video: MP Praha