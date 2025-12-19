Muž se vezl na spřáhle tramvaje před zraky policistů
Jeden muž si zřejmě spletl MHD s filmovým plátnem a zadní rám tramvaje s rolí Spidermana. Jeho jízdy si ale všimla hlídka z Ředitelství služby cizinecké policie, která měla na jeho jízdu jiný názor, zastavila tramvaj a “spidermana” odlepila. A aby toho nebylo málo, ukázalo se, že na něj byl vydán příkaz k zatčení za výrobu a distribuci drog, v čemž nás následná prohlídka jen utvrdila.
