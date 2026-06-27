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V Suchdole hořela truhlárna a sklad, záchranáři ošetřili sedm hasičů

Krimi | KRIMI
Pražští hasiči likvidovali požár truhlárny a dvou skladů v Kamýcké ulici. Ve 14:45 ho dostali pod kontrolu. Záchranáři ošetřili sedm hasičů kvůli přehřátí organismu, sbor zůstává na místě mimo jiné kvůli rozebírání konstrukcí zasažených objektů.
video: HZS hl. m. Prahy
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