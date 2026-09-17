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Požár v bytovém domě na Žižkově. Hasiči evakuovali 15 lidí

Krimi | KRIMI
Pražští hasiči vyjížděli ve čtvrtek večer k požáru v bytovém domě v Hartigově ulici na Žižkově. Hořela skříň ve společných prostorách domu. Hasiči požár rychle uhasili, z budovy evakuovali 15 lidí.
video: xr, iDNES.tv
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