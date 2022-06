VIDEO: Posádka auta utekla do domu, strážníci tasili zbraně Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Řidič osobního vozu vjel bez příslušného povolení do pěší zóny v centru Prahy, kde se ho pokusili strážníci zastavit. Jejich snaha se ale nesetkala s úspěchem. Vozidlo dále pokračovalo v jízdě až do dolní poloviny Václavského náměstí, kde z auta svižně vystoupily dvě osoby a úprkem zmizely v přilehlé pasáži. Nebylo jim to nic platné, strážníci je dostihli v prvním patře pasáže. Dvaačtyřicetiletý muž se přiznal, že řidičský průkaz nikdy nevlastnil. Asi mu strážníci zkazili večer, protože se navíc prokázalo, že řídil pod vlivem amfetaminu. Případ si převzala Policie ČR.

video: MP Praha