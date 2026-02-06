Před ordinací v Českých Budějovicích leží podezřelý kufřík
U bytovky v Plavské ulici v Českých Budějovicích zasahuje policie. Někdo oznámil nález podezřelého zavazadla před zdejší lékařskou ordinací. Budovu museli opustit všichni lidé, následnou činnost bude řídit pyrotechnik. Místu se vyhněte, uvedla policie na síti X.
01:02
V Moskvě postřelili zástupce šéfa vojenské rozvědky GRU
Zahraniční6. 2. 2026 10:42
00:43
Před ordinací v Českých Budějovicích leží podezřelý kufřík
Krimi6. 2. 2026 10:20
33:09
Lichotí mi, když je ze mě lidem zle, říká představitel spartakiádního vraha
Rozstřel6. 2. 2026 10:00
01:18
USS Abraham Lincoln operuje v Arabském moři během rostoucího napětí s Íránem
Zahraniční6. 2. 2026 9:52
01:35
Nizozemská královna zahájila vojenský výcvik
Zahraniční6. 2. 2026 8:52
01:05
Americká moderátorka prosí o návrat unesené matky, rodina je připravena jednat
Zahraniční6. 2. 2026 8:42
01:17
Kuba oznámila ochotu jednat s USA. Měli by být opatrní, reagovala mluvčí Bílého domu
Zahraniční6. 2. 2026 8:08
00:28
Americká armáda v boji proti pašerákům drog nepolevuje. V Pacifiku potopila další loď
Zahraniční6. 2. 2026 7:48
00:41
Zima a led čaruji v Adršpachu. Podívejte se
Domácí6. 2. 2026 4:32
36:52
NA KAFI: Hudba nás doprovází všude, pak máme problém s tichem, míní muzikoterapeutka
03:45
Češtinu jsem cvičila s tužkou mezi zuby, přiznává herečka Daniela Šinkorová
Společnost6. 2. 2026 0:06
04:03
Na sítě si muže nepřidávám. Synovi lakovat nehty nemám problém, říká Lucie Hadašová
Společnost6. 2. 2026 0:06
02:38
Stovka nespokojených učitelů a rodičů vyzvala ředitele Neorala k rezignaci
Domácí5. 2. 2026 22:18
01:11
V centru Ostravy se topil mladík, oživovali ho dvacet minut
Krimi5. 2. 2026 20:22
00:39
Írán zadržel v Perském zálivu dva ropné tankery
Zahraniční5. 2. 2026 19:18
01:19