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Předjíždění v zatáčce do horizontu? Policisté na Kyjovsku zachytili dva případy

Krimi | KRIMI
Civilní policejní hlídka přistihla na Kyjovsku v krátké době po sobě dva agresivní řidiče, kteří předjížděli v zatáčkách i přes plnou čáru. Oba případy bude řešit správní orgán.
video: PČR
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