VIDEO: Přepadení trafiky: ukradl peníze a nezaplatil za nákup Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Přepadení trafiky: ukradl peníze a nezaplatil za nákup

Minulý týden v úterý přišel do trafiky na Žižkově v Seifertově ulici v Praze nakupovat muž ve středních letech. Nejprve vše vypadalo relativně normálně a naporoučel si nandat do tašky cigarety za cirka osm tisíc korun. Prodavačce tvrdil, že nakupuje kuřivo pro svého kamaráda, který je momentálně ve vězení. Pak se ale situace změnila, muž zablokoval vstupní dveře do obchodu mopem a začal ženě za pultem vyhrožovat, že vyndá pušku, jestli se jen pohne. Z pokladny si následně vzal několik tisíc korun a i s původním nákupem, který nezaplatil, odešel pryč. Celkově tak způsobil škodu za skoro 50 tisíc korun. Případem se zabývají kriminalisté ze třetího policejního obvodu, kterým se podařilo získat záběry z tramvaje, kterou pachatel z místa činu odjel. V tramvaji si muž přetočil naruby bundu ve snaze se maskovat, ale jeho tvář se podařilo částečně zachytit na záběrech. Ještě před přepadením ho zachytila kamera v jiném obchodě, kde si vybíral pokrývku hlavy.

video: Policie ČR