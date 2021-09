VIDEO: Přepadl trafiku a hrozil injekční stříkačkou, aby mohl zpátky do vězení Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ve věznici strávil téměř dvacet let a na svobodě neumí žít. Sedmačtyřicetiletého recidivistu z České Lípy v minulosti soud opakovaně odsoudil k trestu odnětí svobody, například za těžké ublížení na zdraví. Do věznice, kde to podle svých slov dobře zná, se chtěl vrátit za každou cenu.

