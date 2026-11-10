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Přes zákaz předjížděl rovnou dvě auta, za horizont nemohl vidět

Krimi | KRIMI
S vlastním životem i ostatních zcela hazardoval šofér, který riskantně předjížděl v místě, kde nemohl vidět před sebe, rovnou dvě auta na silnici ze Znojma na Jihlavu. Postihu policistů neunikl.
video: PČR
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