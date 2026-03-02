D1 na Brněnsku blokoval převrácený náklaďák

Krimi | KRIMI
Převrácený nákladní vůz zablokoval v pondělí dopoledne dálnici D1 na 171. kilometru u Domašova na Brněnsku ve směru na Prahu. Vytvořila se kolona. Sjíždělo se na exitu 178 Ostrovačice, zpět se řidiči vraceli na exitu 168 Devět Křížů. Následně se začalo jezdit odstavným pruhem.
video: PČR
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:08

Srnce uvěznil led na rybníce, z mokré pasti mu pomohli hasiči na člunu
Krimi
2. 3. 2026 13:52
01:16

Lidi jim je ničili, Lenovo schovalo koncept za sklo. A druhých má zásobu
Technika
2. 3. 2026 13:50
01:55

Česko zavádí bezpečnostní opatření. Zvýšené ohrožení Česka není, řekl Metnar
Domácí
2. 3. 2026 13:34
00:45

D1 na Brněnsku blokoval převrácený náklaďák
Krimi
2. 3. 2026 13:30
00:21

Těžká technika zčala bourat ikonickou Slezanku v centru Opavy
Domácí
2. 3. 2026 13:26
02:29

Posíláme Airbus do Šarm aš-Šajchu a do Jordánska pro Čechy, oznámil Babiš
Domácí
2. 3. 2026 13:10
00:34

Útočník pobodal ve skotském Edinburghu několik lidí
Zahraniční
2. 3. 2026 12:50
01:01

Vandal poškodil lavičku připomínající romského partyzána
Krimi
2. 3. 2026 12:36
00:30

Záznam útoku v Dubaji: íránská střela zasáhla byt ženy během živého vysílání
Zahraniční
2. 3. 2026 12:06
00:28

V Praze uvízla dvě obří letadla Emirates
Technika
2. 3. 2026 11:58
01:07

Žena zemřela pod koly metra ve stanici Hlavní nádraží
Domácí
2. 3. 2026 11:38
00:59

Zavedeme bezpečnostní opatření, řekl Babiš. Posílit má bezpečnost v ulicích
Domácí
2. 3. 2026 11:22
00:51

Sharon a Kelly Osbournovy převzaly na Brit Awards cenu za celoživotní dílo pro Ozzyho Osbourna
Společnost
2. 3. 2026 11:10
02:37

První žena v Troji. Pražskou zoo řídí nová ředitelka
Domácí
2. 3. 2026 11:02
01:04:49

INDUSTRIAL: Aero Vodochody - Celý záznam
Domácí
2. 3. 2026 11:00
00:37

Američané okopírovali íránské šáhedy, teď s nimi vybombardovali ajatolláhy
Zahraniční
2. 3. 2026 10:50
00:50

V Kuvajtu se zřítilo několik amerických stíhaček
Zahraniční
2. 3. 2026 10:34
04:24

Schillerová plesala v Brně s manželem: To nebývá často, přiznává ministryně
Společnost
2. 3. 2026 10:30
00:37

Ropná rafinerie Saudi Aramco v Saúdské Arábii přerušila provoz
Zahraniční
2. 3. 2026 10:22
03:46

Posíláme Airbus do Šarm aš-Šajchu a do Jordánska pro Čechy, oznámil Babiš
Domácí
2. 3. 2026 10:18

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.