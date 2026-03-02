D1 na Brněnsku blokoval převrácený náklaďák
Převrácený nákladní vůz zablokoval v pondělí dopoledne dálnici D1 na 171. kilometru u Domašova na Brněnsku ve směru na Prahu. Vytvořila se kolona. Sjíždělo se na exitu 178 Ostrovačice, zpět se řidiči vraceli na exitu 168 Devět Křížů. Následně se začalo jezdit odstavným pruhem.
