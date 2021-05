VIDEO: Při drsném útoku čtyř na jednoho přišel chlapec o zuby Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Napadení čtyř proti jednomu zachytila obsluha kamer městské policie v centru Brna. Pracovníkovi dohledového střediska připadalo zvláštní chování skupiny mladých lidí, kteří se potáceli ulicí Bašty s láhvemi v rukou a navzájem se podpírali. Zaměřil na ně proto svou pozornost. Mezi dvěma dívkami a třemi mladíky byl i jeden, který se vícekrát stavěl do bojového postoje a kopal kolem sebe do prázdna. Po cestě k Denisovým sadům však bezdůvodně chytil za bundu chlapce, který mlčky přicházel s rukama v kapsách, a začal s ním cloumat. Oba další mladíci i jedna dívka se potom zapojili do útoku, při kterém mladý muž inkasoval několik kopanců do celého těla i ránu pěstí do obličeje. Při tomto úderu údajně přišel o dva zuby.

video: Městská policie Brno