VIDEO: Při honičce Brnem jeden řidič sestřelil motorkáře, druhý měl v sobě kokain Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Při honičce Brnem jeden řidič sestřelil motorkáře, druhý měl v sobě kokain

Za plného provozu se brněnskými ulicemi naháněli dva řidiči vozů BMW. Jeden z nich zezadu najel do motocyklisty, který po nárazu prudce vyletěl do vzduchu. Jejich riskantní počínání ukončil až náraz do zaparkovaných automobilů v ulici Za Mostem. Test na drogy u jednatřicetiletého šoféra tmavého SUV ukázal přítomnost kokainu a marihuany.

video: PČR