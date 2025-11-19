Při hromadné rvačce ve Starém Plzenci museli zasahovat záchranáři

Krimi | KRIMI
V noci ze soboty na neděli v ranních hodinách došlo na romské zábavě pořádané v kulturním domě ve Starém Plzenci k hromadné rvačce. Jeden z mužů podle své matky upadl do bezvědomí a skončil v péči záchranářů.
video: KRIMI-PLZEŇ
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:43

Při hromadné rvačce ve Starém Plzenci museli zasahovat záchranáři
Krimi
19. 11. 2025 21:36
01:01

Stádo sobů zastavilo provoz u skotského Aviemore
Zahraniční
19. 11. 2025 19:54
01:05

Izraelci udeřili na Gazu, reagovali na střelbu teroristů. Zemřelo nejméně 22 lidí
Zahraniční
19. 11. 2025 19:52
01:38

ČEZ v Brně zprovoznil největší střešní fotovoltaickou elektrárnu na jižní Moravě
Domácí
19. 11. 2025 19:38
00:20

Olomouc už má vánoční stromek, rozsvítí se v neděli. Putoval z Přerovska
Domácí
19. 11. 2025 18:30
01:24

Benátky mají novou atrakci, divokého delfína Mimma
Zahraniční
19. 11. 2025 17:42
02:05

Ať předloží vlastní rozpočet, jako jsme to udělali my před čtyřmi lety
Domácí
19. 11. 2025 17:34
00:26

Elektrický proud znetvořil muži ruku, díky lékařům z Brna se vyhnul amputaci
Domácí
19. 11. 2025 17:00
02:45

Končící vláda jednala o miliardách pro školství, chybí pro nepedagogy
Domácí
19. 11. 2025 16:38
01:10

V Jižní Koreji ztroskotal trajekt s 267 cestujícími
Zahraniční
19. 11. 2025 16:18
01:03

Ruská loď u Skotska ohrožuje piloty laserem. Zasáhneme, varují Britové Putina
Zahraniční
19. 11. 2025 16:18
00:58

Australský politik rezignoval. Jeho dcera v dokumentu přiznala, že je na OnlyFans
Společnost
19. 11. 2025 15:52
01:08

Astronaut Svoboda testoval experimenty pro ISS
Domácí
19. 11. 2025 15:22
01:01

Požár rodinného domu na Prostějovsku způsobil škodu dva miliony korun
Krimi
19. 11. 2025 15:00
00:50

Řidič přejel rodině psa, jako omluvu poslal pelech
Zahraniční
19. 11. 2025 14:18
01:14

Papoušci, konvice i vlčice na Miss Universe. Češka byla za cibulákového jelena
Společnost
19. 11. 2025 14:16
00:55

Výlov Moře Vysočiny. Rybáři vytahají 22 tun ryb
Domácí
19. 11. 2025 13:46
01:41

Policie varuje před zdařilým podvodem. Falešná reportáž je dílem AI
Domácí
19. 11. 2025 13:42
04:07

Nejde o rozpočet, ale o fiktivní dokument, řekla Schillerová
Domácí
19. 11. 2025 13:42
05:22

Hřib představil recept na zlepšení dopravy v Praze
Domácí
19. 11. 2025 13:40

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.