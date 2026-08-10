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Při rekonstrukci mostu našli trhavinu

Krimi | KRIMI
Při bouracích pracích na mostu ve Staré Červené Vodě na Jesenicku našli dělníci v konstrukci sypkou nažloutlou látku. Šlo o kyselinu pikrovou používanou v minulosti také jako výbušnina. Pyrotechnici trhavinu zlikvidovali řízeným odpalem.
video: PČR
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