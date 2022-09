VIDEO: Přišel do prodejny, ukradl mobily a tak pořád dokola Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Maskovaný muž navštívil během jednoho měsíce celkem čtyři prodejny s prémiovou elektronikou v centru Prahy. Tři z nich si dokonce oblíbil natolik, že je navštívil opakovaně v průběhu čtrnácti dní. Jeho cílem návštěv však nebylo prohlížení vystavených telefonů a rozmýšlení se, který si pořídí, ale vždy bral vše, co mu padlo pod ruku. Scénář jeho řádění byl vždy stejný. Přišel do obchodu, chvíli se rozhlížel a poté odtrhl zboží od bezpečnostních lanek a utekl pryč. Svými „nákupy“ tak způsobil škodu za více než čtyři sta tisíc korun. Kriminalistům se ho ale nakonec podařilo dopadnout. Lustrací zjistili, že se jedná o známého recidivistu, který již byl letos v únoru za krádeže pravomocně odsouzen. Soudce ho následně poslal na 2,5 roku do vězení.

video: Policie ČR