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Pronásledování vozidla neukončila ani střelba

Krimi
Policie zveřejnila video z nedělního zásahu proti řidiči auta, který odmítl zastavit. Pronásledovali ho Holešovicemi, při výzvě k zastavení také padly výstřely.
video: Policie ČR
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