Průjezd kolem stojanů mu byl úzký, Ukrajinec nadýchal 2,5 promile
Vypadalo to, jako by si Ukrajinec za volantem tmavého vozu Audi spletl brzdový pedál s plynem. Vycouvat z parkoviště u čerpací stanice ještě zvládl, odjezd kolem stojanů ale už ne a s autem nabořil do sloupu.
00:24
Šéf Motoristů Petr Macinka dorazil za prezidentem na Hrad
Domácí20. 11. 2025 11:34
00:43
Výstavba přestupního terminálu u nádraží v Klatovech spěje do finále
Domácí20. 11. 2025 11:16
00:59
Z trosek domu v Ternopilu vytáhli živého muže. Záchranné práce pokračují
Zahraniční20. 11. 2025 10:28
01:28
Gudasův Anaheim těsně přehrál Boston s Blümlem v sestavě
Sport20. 11. 2025 10:26
00:44
Robot s umělou inteligencí zatančil před Putinem
Zahraniční20. 11. 2025 10:16
00:38
Osmi ženám dal do pití drogy a pak je znásilnil
Domácí20. 11. 2025 9:48
00:44
01:19
Na Českobudějovicku se srazily vlaky. Desítky zraněných
Krimi20. 11. 2025 8:18
00:30
Nothing Phone (3a) Lite
00:43
I benzin a nafta se vyvíjí, trvá to roky. Podívejte se do laboratoří v Hamburku
01:40
Prohlídka lesního hytláku
01:01
Nádraží Kovářská z oblak
02:51
Před 100 lety se narodil Robert Kennedy. Jako jeho bratr zahynul při atentátu
05:05
Nejdražší soutěž iDNES.cz: Tento obrovský diamant může být váš
Domácí20. 11. 2025 0:06
03:42
Herectví je droga. Vlak, z nějž nejde vyskočit, říká Bára Fišerová
Společnost20. 11. 2025 0:06
02:26
Snová lesní zahrada, v níž se Tomášovi a Tamaře Klusovým ztrácejí návštěvy
Domácí20. 11. 2025 0:06
02:00
Ze zchátralé vechtrovny se zrodilo designové ubytování
00:43
Romská zábava skončila napadením a rvačkou
Krimi19. 11. 2025 21:36
01:01