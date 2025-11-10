Psa v Rakovníku nejspíš někdo poléval žíravinou

Krimi | KRIMI
Otřesným případem týrání psa se zabývají policisté na Rakovnicku. Podle veterinářů to vypadá, že ho někdo dokonce poléval žíravinou. Zvíře už je v péči útulku a podstupuje náročnou léčbu. Jeho stav ale zůstává vážný.
video: CNN Prima News
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

02:22

Psa v Rakovníku nejspíš někdo poléval žíravinou
Krimi
10. 11. 2025 17:06
00:49

Závistský rybník vydal kapry pro vánoční stoly
Domácí
10. 11. 2025 16:44
01:47

Systém řízení BBC zůstává velkým problémem, tvrdí sociolog
Zahraniční
10. 11. 2025 16:44
00:53

Obchodník doběhl zloděje, který v jeho prodejně okradl seniorku
Domácí
10. 11. 2025 16:12
01:25

Silničáři v Libereckém kraji jsou připravení na zimu
Domácí
10. 11. 2025 15:50
04:58

Nové tramvajové tratě pořádně zahýbají MHD v Praze
Domácí
10. 11. 2025 15:38
00:44

Toaleta z 18karátového zlata má v aukci vynést 10 milionů dolarů
Lifestyle
10. 11. 2025 15:28
00:46

Sydney Sweeney randí s o 16 let starším exmanažerem Biebera
Lifestyle
10. 11. 2025 15:06
00:26

Vězení za napadení na koupališti v Dubí
Krimi
10. 11. 2025 14:56
00:36

Sarkozy po třech týdnech míří z „náročného“ vězení, soud určil podmínky
Zahraniční
10. 11. 2025 14:40
00:57

Do Českého domu se nastěhují děti. Jeho přístavba nezastíní vzhled historické budovy
Domácí
10. 11. 2025 14:08
03:01

Souček pokřtil svou knihu. Když lidem dá něco do života, budu mít radost, říká
Sport
10. 11. 2025 13:04
00:34

Snahy o ukončení války uvázly na mrtvém bodě, ale ne kvůli nám, uvedl Kreml
Zahraniční
10. 11. 2025 12:52
02:34

Za srážkou vlaků na Slovensku je lidské selhání. Zranění dostanou odškodnění
Zahraniční
10. 11. 2025 12:48
00:40

Proces, jaký nemá obdoby. V Magdeburku soudí Araba, který zabíjel na trzích
Zahraniční
10. 11. 2025 12:40
01:14

Pavel přijel do Karlovarského kraje, prohlédl si lázně i sklárnu Moser
Domácí
10. 11. 2025 12:40
00:45

V Brazílii začíná konference COP30
Zahraniční
10. 11. 2025 12:36
01:00

Fena přežila pád do patnáctimetrové studny, ven jí pomohli hasiči
Krimi
10. 11. 2025 12:30
01:17

Tatínek je ze Sýrie a maminka má původ na Slovensku, říká Donutilová
Společnost
10. 11. 2025 11:50
05:03

Pracovali jsme jako zločinecká organizovaná skupina, řekl Augustín. Popsal i údajné dělení získaných peněz mezi TOP 09 a STAN
Krimi
10. 11. 2025 11:46

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.