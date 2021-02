VIDEO: Psi na útěku zakousli klokany, daňky či husy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Psi na útěku zakousli klokany, daňky či husy

Doslova spoušť za sebou zanechali dva psi, kteří v okrajové části Hradce Králové vnikli do výběhu s klokany, daňky a další zvěří. Zadávili téměř vše, co jim přišlo do cesty. Majitelé vyčíslili škodu na více než 100 tisíc korun.

video: iDNES.tv