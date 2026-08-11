Pyrotechnici odpálili 25kilovou výbušninu, našli ji při výkopu
Při bourání mostu ve Staré Červené Vodě na Jesenicku narazili v pondělí dělníci na trhavinou, kterou pyrotechnici zlikvidovali řízeným odpalem. V úterý se ten stejný příběh opakoval. Nalezná výbušnina ale byla mnohonásobně větší
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Pyrotechnici odpálili 25kilovou výbušninu, našli ji při výkopu
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