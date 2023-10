VIDEO: Recidivista dostal za bodnutí nožem do hrudníku 13 let Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jiřímu Pelcovi vyměřili soudci za březnový pokus o vraždu a výtržnictví v Blovicích na Plzeňsku 13 let vězení. Při sporu na ulici, do kterého byli zapleteni čtyři muži, bodl jednoho z nich nožem do hrudníku. Obžalovaný s bohatě popsaným trestním rejstříkem, kde má téměř dvacet záznamů, tvrdil, že nůž použil v pudu sebezáchovy. Rozsudek zatím není pravomocný.

video: iDNES.tv