VIDEO: Napadl prodavačku pěstmi. Poznáváte neznámého muže? Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Napadl prodavačku pěstmi. Poznáváte neznámého muže?

Nespokojený zákazník přišel do prodejny s koženým zbožím v ulici Milady Horákové v Praze 7 a domáhal se reklamace zakoupené tašky. Jelikož mu v reklamaci nebylo vyhověno, tak začal velmi hrubě urážet prodavačku a choval se velmi agresivně. Svou zlost si vybil na vystaveném zboží a to tak, že několikrát nakopl skořepinový kufr, který odletěl až za výlohu. Prodavačka zavolala na tísňovou linku a když muž chtěl z prodejny odejít, tak za ním šla ke dveřím, kde ji napadl pěstmi do oblasti ramen a obličeje. Ihned poté z prodejny odešel a svým jednáním způsobil poškozené vážné zranění, kdy ji vyrazil několik zubů, což si vyžádalo dlouhou pracovní neschopnost. Policisté z místního oddělení Letná zajistili kamerový záznam, který celý konflikt v prodejně velmi dobře zachycuje. Do současné chvíle se jim neznámého muže nepodařilo ztotožnit, a tak žádají veřejnost o pomoc. Pokud ho poznáváte, nebo máte jakékoliv informace, které by vedly k jeho dopadení, kontaktujte prosím linku 158. Hledaný muž je podezřelý ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví, za což mu hrozí, v případě dopadení a odsouzení, až tři roky za mřížemi.

video: Policie ČR