Řidič autobusu měl 2,66 promile, nadýchal až napočtvrté
Policie obvinila řidiče, jenž v polovině srpna usedl silně opilý za volant autobusu RegioJet na lince z Prahy do Loun. Cestující tehdy prožili opravdová muka. Kličkující šofér jel vysokou rychlostí, místy usínal a odmítal zastavit, i když ho pronásledovala policejní hlídka. Kriminalisté zároveň zveřejnili video z jeho zadržení.
