Řidič blokoval cestu sanitce a bylo mu to úplně jedno

Krimi | KRIMI
Posádka sanitky záchranné služby v Moravskoslezském kraji spěchala k pacientovi s akutními neurologickými obtížemi. Nesprávně zaparkovaným vozidlem a chováním jeho řidiče bylo způsobeno několika minutové zpoždění příjezdu k nemocnému.
video: ZZS Moravskoslezského kraje
