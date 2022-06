VIDEO: Řidič vjel na dálnici do protisměru, pak se otočil Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pořádný šok čekal na řidiče na dálnici u Bánské Bystřice na Slovensku. Řidič cisterny tam vjel do protisměru a špatným směrem pokračoval dál. Podle slovenské policie, která dnes zveřejnila záběry z dálničních kamer, řidič cisterny přejel úsek, který sice nebyl dlouhý, ale místa, kterými projížděl ve směru jízdy Brezno – Banská Bystrica jsou nepřehledná. Je možné mluvit o velkém štěstí, že kamion ostatní řidiči včas zaregistrovali a nikomu se nic nestalo. Řidič se nakonec začal otáčet zpět do správného směru, a to i přesto, že tím zkřížil cestu jinému vozidlu. Šoféra následně zastavila policejní hlídka. Za svoji neopatrnost dostal na místě pokutu.

video: Polícia SR