Řidič, který letěl po dálnici, nadýchal více než promile alkoholu

Krimi | KRIMI
Kvůli nedodržení maximální rychlosti zastavila policejní hlídka šestatřicetiletého řidiče. Nejenže po dálnici jel rychlostí 172 kilometrů v hodině, navíc byl pod vlivem alkoholu. Na místě přišel o řidičský průkaz.
video: PČR
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:50

Macron uvázl kvůli Trumpovi v ulicích New Yorku
Zahraniční
23. 9. 2025 12:42
00:55

Fotbalové Pokratice přišly kvůli požáru o kabiny a vybavení
Sport
23. 9. 2025 11:54
00:41

Mladého losa natočili myslivci u Dohalic na Královéhradecku
Domácí
23. 9. 2025 11:54
00:39

Řidič, který letěl po dálnici, nadýchal více než promile alkoholu
Krimi
23. 9. 2025 11:50
02:20

Uvědomil jsem si, že to, co děláme, není košér, přiznal obžalovaný Kos
Krimi
23. 9. 2025 11:38
03:21

OD - KNOCK teaser trailer
Lifestyle
23. 9. 2025 11:34
03:15

Nová píseň i velkolepé plány. Kapela Elán se chystá na Eden
Společnost
23. 9. 2025 11:28
01:00

Se zastavením zloděje pomohl policistům řidič kamionu
Krimi
23. 9. 2025 11:26
01:23

Zlatý míč získal francouzský útočník Ousmane Dembélé
Sport
23. 9. 2025 11:14
02:39

Hnutí STAN jsem poslal asi 2 miliony, investice se mi vrátila činností obžalovaných, řekl u soudu podnikatel Kos
Krimi
23. 9. 2025 11:14
01:22

Řidič dodávky dostal mikrospánek a narazil do stromu
Domácí
23. 9. 2025 10:40
01:49

Až vám příští letadlo sestřelíme, nechoďte fňukat do OSN, varoval Sikorski Rusko
Zahraniční
23. 9. 2025 10:40
00:46

Francie uznala Stát Palestina. Leží na nás historická odpovědnost, řekl Macron
Zahraniční
23. 9. 2025 10:00
02:03

Seriál Bunkr pro miliardáře aspiruje na hit podzimu
Domácí
23. 9. 2025 5:00
03:05

Vztah? Je mi dobře samotné. Na dovolené jezdím se synem, říká Hana Mašlíková
Společnost
23. 9. 2025 0:06
03:09

Jsem k odpočívání zrozený. Karel Voříšek o 21 letech s partnerem i práci za totality
Společnost
23. 9. 2025 0:06
02:58

Renault R5 je parádní stylovka. Elektrický frajer není pro každého
Technika
23. 9. 2025 0:06
01:31

Výrobce Merkuru v Polici nad Metují slavil sto let šroubování
Domácí
22. 9. 2025 20:00
01:02

Opozice v Havířově se marně snažila o odvolání obviněných politiků
Domácí
22. 9. 2025 18:50
01:10

V Bogotě proběhla volba Miss Sympatie mezi vězeňkyněmi
Zahraniční
22. 9. 2025 17:58

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.