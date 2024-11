VIDEO: Řidič naboural do tří aut. Policisté zjišťují, zda zemřel již před nehodou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pražští policisté zasahovali u nehody čtyř osobních aut na křižovatce u Obchodního centra v Letňanech. Řidič v plné rychlosti narazil do před ním stojících aut. Policisté silnici směrem do centra v obou pruzích uzavřeli až do desáté hodiny večer.

video: iDNES.tv