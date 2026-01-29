Řidič najel autem do celníka, pak ujížděl

Krimi | KRIMI
Nebezpečného řidiče pronásledovali celníci a policisté u Hradce Králové. Odmítl přistoupit na běžnou silniční kontrolu, naopak do celníka ještě najížděl autem. Pak víc než stovkou ujížděl na Jaroměř a ohrožoval provoz. Je obviněný z násilí proti úřední osobě.
video: CS ČR
