Řidiče zřejmě zradilo zdraví, auto zastavilo zábradlí

V ulici K Dálnici v pražských Čestlicích došlo dnes odpoledne k nehodě, za kterou s největší pravděpodobností stály zdravotní komplikace řidiče osobního vozidla. Ten po projetí jednoho z kruhových objezdů přejel do protisměru, kde čelně narazil do zábradlí a schodiště obchodního domu. Řidič skončil v péči záchranářů, kteří ho převezli do nemocnice k dalšímu ošetření. Alkohol u něj vyloučila dechová zkouška. Nikdo další nebyl naštěstí při nehodě zraněn. Okolnosti nehody jsou ale stále předmětem dalšího vyšetřování dopravních policistů.

video: iDNES.tv