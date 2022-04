VIDEO: Řidič nezvládl řízení a ve vysoké rychlosti proletěl zdí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dva lidé se těžce zranili poté, co řidič osobního vozidla nezvládl v Čuprově ulici v Praze řízení a ve vysoké rychlosti proletěl cihlovou zdí. Auto skončilo převrácené na střeše, uvnitř zůstala zraněná posádka. Dva muži utrpěli vážná mnohačetná zranění a museli být uvedeni do umělého spánku. Následně je sanitky převezly do nemocnice.

video: iDNES.tv