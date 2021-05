VIDEO: Neřídil jsem, tvrdil řidič a popral se s policisty Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Výživnou noční směnu zažili policisté z hlídkové služby druhého policejního obvodu. Krátce po půl třetí ráno si v ulici Plzeňská povšimli vozidla BMW, které se rozhodli zastavit a řidiče zkontrolovat. Řidič však na výzvu k zastavení vozidla nereagoval a naopak sešlápnul plyn a začal policistům ujíždět. Zastavil se až v ulici Pod Aritmou, kde si přelezl na zadní sedadla a tvrdil policistům, že neřídil. Na sedadle spolujezdce pak seděla šestadvacetiletá žena. Řidič odmítal s hlídkou spolupracovat a i přes opakované výzvy nechtěl z vozidla vystoupit. Nakonec vystoupil, ale odmítal uposlechnout výzvy policistů, aby se otočil čelem k vozidlu a dal ruce na karoserii vozidla. Policisté proto použili donucovací prostředky, ale muž kladl aktivní odpor a snažil se je přetlačit, proto ho pomocí hmatů a chvatů svedli na zem. I tam se muž aktivně bránil a znemožňoval hlídce nasazení služebních pout. To mu ale nebylo nic platné a během pár vteřin už měl pouta na rukou. Lustrací v dostupných evidencích policisté zjistili, že muž má vyslovený platný zákaz řízení motorových vozidel a to až do roku 2023.

video: Policie ČR