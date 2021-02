VIDEO: Vjel na červenou na přechod a zabil dvě chodkyně. Dostal pět let vězení Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vjel na červenou na přechod a zabil dvě chodkyně. Dostal pět let vězení

Téměř sedmdesátiletý Karel Macháček, který v březnu 2018 vjel s autem na červenou na přechod, zabil dvě chodkyně a další dvě ženy těžce zranil, půjde na pět let do vězení. Rozhodl o tom odvolací soud, který mu snížil trest o dvě roky. U první instance dostal Macháček sedm let. Odvolací senát přihlédl k tomu, že muž je vážně nemocný. Pětiletý trest podle soudců splní svůj účet stejně jako sedmiletý. Podle znaleckého posudku byl řidič ve chvíli, kdy padala oranžová, více než 100 metrů před přechodem a do nárazu zbývalo přes osm sekund. Brzdit začal až téměř tři sekundy po střetu s chodkyněmi. Soud mu také uložil sedmiletý zákaz řízení. Macháček uvedl, že už nikdy řídit nebude.

video: Jiří Pánek, Petr Fila, iDNES.tv