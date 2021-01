VIDEO: Řidič se vydával za někoho jiného, udal ho sedmiletý chlapec Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Po 14 hodině přijal operační důstojník oznámení od sedmiletého chlapce, který viděl, jak na parkovišti poblíž Horního nábřeží na Praze 5, dva muži z největší pravděpodobností kradou kola z vozidla a nakládají je do jiného vozidla značky Škoda Octavia. Na místo byly vyslány nejbližší hlídky a to policisté z dvojkové „oháesky“ a velitel policie PMJ. Ti dohledali auto odpovídající popisu poblíž ulice Vltavská. Za volantem seděl řidič, který předložil doklady potřebné k řízení motorového vozidla. Lustrací policisté zjistili, že má muž vyslovené čtyři zákazy řízení. Hlídka však pojala podezření, že muž na dokladech neodpovídá vzhledu řidiče sedícího ve vozidle. Proto ho opětovně vyzvali k prokázání své pravé totožnosti, kdy už řidič „kápnul božskou“ a policistům sdělil svou pravou totožnost. Třiadvacetiletý řidič se prokazoval cizími doklady při silniční kontrole, jelikož má sám zákaz řízení, avšak nevěděl, že ta osoba, za kterou se vydával, je má taky a to dokonce čtyři. Policisté u muže provedli test na drogy, který byl pozitivní. Prohlídkou vozidla policisté nalezli kola v kufru. Šetřením bylo zjištěno, že nejsou odcizené, ale patří jeho kamarádovi, který si pro ně na místo přijel.

video: Policie ČR