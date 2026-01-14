Řidiče na pražském Spořilově nezastavila ani policejní střelba

Krimi | KRIMI
Střelbou skončila ve středu ráno snaha policistů o běžnou kontrolu vozidla v Praze 4. Řidič na výzvu nezastavil a začal ujíždět. Policisté při pronásledování byli nuceni použít služební zbraň a ujíždějícímu autu prostřelili pneumatiku, ani to ho však nezastavilo. Řidič nakonec vozidlo odstavil a uprchl. Policie po něm pátrá.
