Řidiči na Karlovarsku překročili rychlost o desítky kilometrů, přišli o papíry

Krimi | KRIMI
Dopravní policisté z Karlovarska sebrali řidičské průkazy během jízdy hned dvěma šoférům. První se na silnici první třídy kolem jejich radaru prohnal rychlostí téměř 120km/h, druhý na dálnici jel skoro dvoustovkou.
video: PČR
12. 3. 2026 14:10

