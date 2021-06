VIDEO: Odešla od nastartovaného auta. Je roztržitá, řekl manžel Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Odešla od nastartovaného auta. Je roztržitá, řekl manžel

O spolehlivosti svého vozidla se přesvědčila řidička, která ho ráno v osm hodin zaparkovala poblíž zastávky metra Hloubětín. S hlavou plnou myšlenek na nový pracovní den pak odešla na metro. Předtím ale jaksi zapomněla vypnout zapalování a vozidlo uzamknout. Po sedmnácté hodině bylo stále brblající auto už podezřelé místnímu sousedovi, který zavolal na tísňovou linku 156. Lustrace, zjištění majitelky a telefonický kontakt. „Hlavně to neříkejte manželovi! Ten o mně pořád tvrdí, jak jsem hrozně roztržitá!“ řekla nám pak mimo záznam zapomnětlivá řidička. Jak ve skutečnosti vypadala komunikace s manželem těžko říct, ale auto si krátce před osmnáctou hodinou přebral, zapalování vypnul a nakonec uzamkl právě on. A jeho komentář? „Že je manželka roztržitá, to už vím dávno. Že až takhle, je pro mě novinkou. Stejně ji mám rád. A taky jsem rád, že nám s autem nikdo neodjel.“

video: MP Praha