Rekordní odškodnění. Stát má Tempelovi doplatit v souvislosti s nezákonným doživotím téměř 9 milionů

Obvodní soud pro Prahu 2 přiznal v úterý Robertu Tempelovi odškodnění ve výši 8,892 milionu korun. Muž byl nezákonně odsouzen za dvojnásobnou vraždu, ve vězení byl téměř 20 let. Za stíhání a čas strávený ve vězení požadoval po státu skoro 90 milionů korun. Rozsudek není pravomocný. Zproštěn obžaloby z vraždy byl Tempel pro nedostatek důkazů po zásazích Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku a českého Ústavního soudu. Ve věznicích strávil zhruba 20 let, propuštěn byl v říjnu 2021. Do srpna 2016 byl ale za mřížemi i kvůli loupeži. Od ministerstva spravedlnosti již dostal 3,6 milionu korun.

video: iDNES.tv