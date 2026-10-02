Žhář zapálil v Praze luxusní Rolls-Royce za miliony
2. 10. 2026 14:10 Krimi
Pražští kriminalisté pracují na objasnění případu, který se stal nad ránem v ulici Na Valentince na Smíchově. Kolem půl páté tam pachatel polil neznámou hořlavinou zaparkovaný luxusní vůz Rolls-Royce Ghost a zapálil ho. Když vozidlo zachvátily plameny, dal se na útěk.
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