VIDEO: Výhrůžky, napadání, posměšky. Soudkyně popsala, jak někdejší šéf žďárského soudu ubližoval partnerce

Výhrůžky, napadání, posměšky. Soudkyně popsala, jak někdejší šéf žďárského soudu ubližoval partnerce

Pražský městský soud ve středu uložil bývalému předsedovi Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou Romanu Švaňhalovi podmíněný dvacetiměsíční trest za to, že vydíral svoji někdejší družku a vyhrožoval jí. Potvrdil tak únorový prvoinstanční verdikt. Švaňhal od počátku vinu odmítá, plánuje podat dovolání. Bývalý předseda okresního soudu mezi roky 2015 a 2017 hrozil své tehdejší partnerce, že ji vyhodí na ulici nebo že z ní udělá blázna. Vyhrožoval jí svým vlivem a tím, že ji připraví o možnost stýkat se se synem. Ponižoval ji, vulgárně ji urážel a posmíval se jí za vadu řeči. Později do ní i strkal, a to například tak, aby spadla na roh stolu.

video: iDNES.tv