Před kostelem dostali pěstí, pak rychle utekli pryč

Noční Jakubské náměstí v centru Brna. Do sebe se tam tvrdě pustila skupina lidí. Strážníci městské policie ale obratem dopadli dvojici, která pěstmi a kopanci zaútočila na tři mladé muže. Napadení mladíci se však z místa rychle vzdálili. Brněnským strážníkům by ale velmi pomohlo, kdyby se co nejdříve přihlásili na služebně městské policie v Křenové ulici, kvůli došetření celé události.

video: MP Brno