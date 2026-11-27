Krvavou řež v pražském metru ukončil pepřový sprej
27. 11. 2026 17:08 Krimi
Cestující v pražském metru se stali svědky potyčky, která se během chvíle změnila v krvavou rvačku. Na nástupišti létaly údery a jeden z mužů utržil vážně vypadající zranění v obličeji. Dramatické chvíle zachytily cestující z projíždějícího vlaku.
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