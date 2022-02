VIDEO: S ocelovou tyčí zaútočil i na strážníky, poničil i několik aut Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V pondělí ráno přijala městská policie oznámení o agresivním muži, který se pohyboval v Petýrkově ulici v Praze a ničil zaparkovaná auta. Pak se přesunul do garáží a obyvatelé měli obavu o souseda, který si tam šel pro auto. S ocelovou tyčí pak muž rozbíjel vše, co mu přišlo pod ruku. Na místo ihned vyrazily dvě autohlídky, jedna prohledávala okolí, druhá zamířila ke garážím. Jakmile muž spatřil strážníky, opět uchopil tyč a vyrazil proti nim. Ti si okamžitě připravili zbraň a teleskop a vyzvali ho, aby zanechal svého jednání, což neučinil, proto proti němu zakročili za použití donucovacích prostředků. Vzápětí dorazila další hlídka, která provedla kontrolu místa a zjistila škody, které napáchal. Mužovo chování mohly ovlivnit návykové látky, proto byla na místo přivolána záchranná služba, která jej převezla do nemocnice. Jednáním 35letého cizince se nyní bude zabývat státní policie. Vzhledem k tomu, že byl agresivní muž navíc pozitivní na covid, museli strážníci nastoupit do karantény.

video: MP Praha