VIDEO: Někdejší pražský imám stíhaný za podporu terorismu dostal 10 let vězení

Pražský městský soud vynesl rozsudek v případu bývalého pražského imáma Samera Shehadeha, jeho bratra Omara a švagrové Fátimy Hudkové. Trojice čelí obvinění z účasti na teroristické skupině a z financování terorismu. Samera Shehadeha poslal soud do vězení na 10 let, jeho bratr dostal 11 roků, švagrová 6 let. Před soudem stanul pouze někdejší imám, zbylí dva obžalovaní jsou stíhaní jako uprchlí.

video: Jiří Pánek, Peter Antalík, iDNES.tv